Patto stabilita': Gentiloni, compromesso che si profila nell'interesse dell'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 mar - 'Il compromesso che si profila sulla riforma del patto di stabilita' e' nell'interesse della stragrande maggioranza dei paesi, per l'Italia ci sono gli elementi della maggiore gradualita' nella riduzione del debito e l'incentivo agli investimenti'. Lo ha indicato il commissario all'economia Paolo Gentiloni aggiungendo che 'si tratta di un'ottima operazione anche dal punto di vista dei paesi attenti all'applicabilita' delle regole europee, che lamentano come queste non siano sempre state applicate. Non e' un caso che gli elementi piu' utili alla discussione siano arrivati dalla strana, inusuale coppia formata da Olanda e Spagna'. Per il commissario con l'intesa che si profila non ci si trova piu' 'sulle trincee contrapposte' come e' stato nel corso degli anni. 'Almeno lo spero....'.

