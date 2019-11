Patto salute: Palermo (Anaao), 'Possibile assumere fino a 2mila medici in piu''

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov - 'Con l'incremento del 10% sulla quota di Fondo sanitario da spendere per il personale previsto nella nuova bozza di Patto della salute, le Regioni potrebbero potenzialmente assumere 2mila medici dirigenti in piu', andando in buona parte a compensare la carenza da noi stimata di 8mila dirigenti'. E' quanto afferma Carlo Palermo, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, nell'ipotesi che le assunzioni regionali dovessero riguardare solo dirigenti, la categoria piu' "esosa". 'Considerando - precisa Palermo - che ogni dirigente medico e sanitario percepisce circa 100mila euro lordi l'anno comprensivi degli oneri riflessi e che sono 200 milioni di euro i fondi aggiuntivi messi a disposizione con il +10% calcolato sull'aumento di 2 miliardi del Fondo sanitario nazionale per il 2020, si arriva ai 2mila dirigenti assumibili. Sono ipotesi di scuola - aggiunge -: basti pensare che di infermieri ne mancano all'appello 36mila, ognuno dei quali percepisce circa 36mila euro lordi l'anno'. Traslando la simulazione su questa categoria, potenzialmente le Regioni potrebbero assumere oltre 5.500 infermieri.

