Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Patrimoniale: Berlusconi, parola non mi piace cosi' come extra profitti

            Ceo: ok a 'imposte una tantum in momenti storici difficili' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 dic - 'La parola 'patrimoniale' non mi piace per niente e mi sembra onestamente fuori posto. Che poi, in certi momenti storici dell'economia di particolare fragilita', ci possano essere delle imposte una tantum, che vengono legate a livello di profitto delle aziende, questo non lo ritengo sbagliato'. Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope, interpellato sulle ipotesi di una patrimoniale, a margine dell'incontro di fine anno con la stampa negli studi televisivi di Mediaset.

            'La parola patrimoniale secondo me non va bene. Cosi' come era sbagliatissima l'espressione extra-profitti', aggiunge il ceo. 'Cosa vuol dire extra? Non vuol dire niente'.

            dim

            (RADIOCOR) 11-12-25 12:32:33 (0323) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Mfe B 3,906 +0,67 13.06.00 3,86 3,912 3,894


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.