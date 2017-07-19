Patrimoniale: Berlusconi, parola non mi piace cosi' come extra profitti
Ceo: ok a 'imposte una tantum in momenti storici difficili' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 dic - 'La parola 'patrimoniale' non mi piace per niente e mi sembra onestamente fuori posto. Che poi, in certi momenti storici dell'economia di particolare fragilita', ci possano essere delle imposte una tantum, che vengono legate a livello di profitto delle aziende, questo non lo ritengo sbagliato'. Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope, interpellato sulle ipotesi di una patrimoniale, a margine dell'incontro di fine anno con la stampa negli studi televisivi di Mediaset.
'La parola patrimoniale secondo me non va bene. Cosi' come era sbagliatissima l'espressione extra-profitti', aggiunge il ceo. 'Cosa vuol dire extra? Non vuol dire niente'.
dim
(RADIOCOR) 11-12-25 12:32:33 (0323) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Mfe B
|3,906
|+0,67
|13.06.00
|3,86
|3,912
|3,894