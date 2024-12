Patrimoni: Schroders, per 59% wealth adviser prorita' e' passaggio intergenerazionale

Studio globale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Il passaggio intergenerazionale e' sempre piu' centrale per consulenti e wealth manager. Il trasferimento della ricchezza e' infatti un tema prioritario per il 59% dei wealth adviser a livello globale, secondo la ricerca Global Investor Insight Survey (Giis) di Schroders, multinazionale inglese di gestione del risparmio. Lo studio ha coinvolto 1.755 wealth manager e consulenti finanziari di tutto il mondo in rappresentanza di 12,1 mila miliardi di dollari di asset. A livello geografico, si tratta del 66% in Nord America, del 58% in area Emea, del 57% in Regno Unito e del 57% in Asia Pacifico. Carla Bergareche, Global Head of Wealth, Client Group di Schroders: "Al di la' dei rendimenti, il colossale trasferimento di ricchezza intergenerazionale attualmente in corso, destinato a continuare per molti anni, rimane un punto centrale.

Tuttavia, dato l'argomento cosi' cruciale, vediamo spazi di miglioramento in termini di affinamento delle competenze e di prioritizzazione delle discussioni su questo tema, in particolare in alcune regioni'.

