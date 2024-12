Patrimoni: Schroders, per 59% wealth adviser prorita' e' passaggio intergenerazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Piu' in dettaglio, secondo la ricerca Global Investor Insight Survey (Giis) di Schroders, l'America Latina mostra il piu' alto livello di coinvolgimento con il 57% dei consulenti che ha discusso del trasferimento di ricchezza con oltre la meta' dei propri clienti. Piu' basso, anche in ragione di differenze culturali, l'engagement nell'area Emea e nell'area Asia-Pacifico, con rispettivamente il 43% e il 46%. Al tempo stesso, emerge dal Giis come essenziale il coinvolgimento dell'intera famiglia nella pianificazione patrimoniale: l'83% dei consulenti a livello globale sottolinea come importante l'impegno condiviso tra i coniugi; il 79% l'importanza di includere le generazioni piu' giovani. La pianificazione successoria e il trasferimento di ricchezza intergenerazionale rappresentano quindi un'opportunita' da cogliere per i consulenti finanziari. Soprattutto a livello di sensibilizzazione dei loro clienti sull'importanza di dare esecuzione concreta ad una strategia di trasferimento del patrimonio definita e con approcci piu' formalizzati. La delicatezza degli argomenti rimane tuttavia un ostacolo, con il 58% dei consulenti patrimoniali a livello globale che trova impegnativo discutere di morte o eredita', soprattutto in Emea e Apac. Anche la complessita' della pianificazione fiscale e' un problema significativo, con il 56% dei consulenti del Regno Unito e il 51% di quelli dell'area Emea che la considerano una sfida. Il coinvolgimento delle generazioni piu' giovani presenta ulteriori difficolta', con il 43% dei consulenti a livello globale che segnala questa sfida.

