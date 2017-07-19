Pasta: Farnesina, al lavoro affinche' dipartimento Usa riveda extra dazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - "Nelle ultime settimane alcuni marchi di pasta italiana sono stati oggetto di esame da parte delle autorita' per presunte pratiche commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato ('dumping').

La Farnesina sta seguendo il procedimento in corso sin da quando, a inizio settembre, il Dipartimento del Commercio statunitense ha pubblicato l'esito preliminare della sua indagine, che prevede l'imposizione da parte Usa di dazi provvisori antidumping di oltre il 91%". Cosi' una nota del ministero degli esteri dopo le indiscrezioni su possibili super dazi sula pasta italiana in risposta a a presente pratiche antidumpig. "Il Ministero degli Esteri - prosegue la nota - sta lavorando, in stretto raccordo con le aziende interessate e d'intesa con la Commissione Europea, affinche' il Dipartimento USA riveda i dazi provvisori stabiliti per le nostre aziende. Il Ministero degli Esteri e' intervenuto formalmente nel procedimento, come 'Parte Interessata', per il tramite dell'Ambasciata a Washington, per aiutare le aziende a far valere le proprie ragioni.

Il Governo italiano auspica che da parte americana venga riconosciuta la correttezza e la piena volonta' di collaborare dei nostri produttori con l'indagine in corso".

