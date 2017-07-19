Pasta: Coldiretti, dazi al 107% colpo mortale, governo e Ue si attivino

"Accuse di dumping inaccettabili e strumentali" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Sarebbe un 'colpo mortale per il Made in Italy' un dazio del 107% sulla pasta italiana. Lo afferma Coldiretti in una nota, dopo la decisione dell'amministrazione Usa di imporre dazi aggiuntivi sulle importazioni di pasta, a seguito delle accuse di presunto dumping verso alcuni produttori italiani da parte del Dipartimento del Commercio americano.

La tariffa maggiorata 'raddoppierebbe il costo di un primo piatto per le famiglie americane e aprirebbe un'autostrada ai prodotti 'Italian sounding', favorendo le imitazioni e penalizzando le nostre imprese' scrive l'associazione.

Secondo Coldiretti, nel 2024 l'export di pasta Made in Italy negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro, un mercato strategico che verrebbe 'azzerato' da un dazio di pari entita', cancellando anni di crescita e investimenti lungo la filiera.

Coldiretti chiede quindi che il Governo italiano e l'Unione Europea si attivino con decisione per difendere il prodotto simbolo della dieta mediterranea e tutelare il lavoro, la qualita' e la reputazione di un intero sistema agroalimentare che rappresenta l'Italia nel mondo.

'E' uno scenario che va scongiurato ed e' importante l'azione del governo, con i ministri Lollobrigida e Tajani, insieme all'Ice' sottolinea il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. 'Dobbiamo difendere e valorizzare la filiera della pasta, negli Usa come in Italia - aggiunge - per non svendere una delle nostre eccellenze simbolo. Cosi' come chiediamo il giusto prezzo per il grano italiano, riteniamo sia fondamentale garantire un giusto valore per la pasta. Le accuse di dumping americane sono inaccettabili e strumentali al piano di Trump di spostare le produzioni negli Stati Uniti'.

