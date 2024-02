Pasqua Vini: insignita del titolo globale di "Innovator of the Year"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Pasqua Vini, azienda che produce Amarone della Valpolicella, e' stata insignita del titolo globale di 'Innovator of the Year" in occasione dei 24esimo Annual Wine Star Awards. L'evento, spiega una nota, e' stato organizzato da Wine Enthusiast e si e' tenuto all'Eden Roc Hotel di Miami. E' la prima volta che un'azienda vinicola italiana riceve questo riconoscimento. Il premio rappresenta una pietra miliare per l'intera industria vinicola italiana, vista l'importanza del concetto d'innovazione nella cultura oltreoceano. 'Colpisce anche il fatto che una pubblicazione americana cosi' stimata abbia deciso di premiare un'azienda non solo proveniente dal Belpaese, nazione di solito associata alla tradizione piu' che all'innovazione enologica, ma anche da una regione cosi' radicata nelle pratiche vinicole tradizionali come il Veneto' si legge nel comunicato. Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini, ha spiegato: "essere la prima azienda vinicola italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento e' motivo di immenso orgoglio e testimonia la passione e l'innovazione che da generazioni contraddistinguono la nostra famiglia. Vogliamo ringraziare Wine Enthusiast per averci permesso di raggiungere un traguardo cosi' significativo nella nostra storia centenaria". "Siamo davvero onorati di aver ricevuto il titolo di Innovator of the Year da Wine Enthusiast. Questo premio testimonia l'impegno della nostra famiglia nello spingere oltre i confini della vinificazione per creare vini eccezionali", ha dichiarato Alessandro Pasqua, Presidente di Pasqua Usa.

Lab-com

