Pasqua: tutto esaurito alle Cinque Terre, alberghi prenotati al 99%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - A una settimana dalle festivita', le strutture ricettive di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, hanno registrato una media di prenotazioni che oscilla tra il 97 e il 99% per gli alberghi e tra il 90 e 92% per le altre soluzioni di alloggio. Cio' significa che il turismo alle Cinque Terre vale circa il cento per cento della capacita' ricettiva sul territorio. "Un inizio di stagione turistica potremmo dire dagli effetti speciali - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, anche grazie ai tanti eventi organizzati da Ponente a Levante, come in occasione dei Portofino Days andati in scena in questi giorni. Il 2024 sara' anche l'anno della riapertura delle Via dell'Amore e questo contribuira' certamente al benessere di tutto il territorio diventato vetrina di bellezza e sviluppo economico". 'Gli hotel risultano completi per oltre il 98% da Spezia a Levanto - aggiunge l'assessore al Turismo Augusto Sartori -. Spero che questa ottima partenza possa rasserenare gli animi esacerbati dagli aumenti tariffari del trasporto ferroviario nelle giornate di massimo afflusso'.

