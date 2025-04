Pasqua: Astoi, crescono viaggi e fiducia nel turismo organizzato, ricavi +55%-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Tra le mete piu' richieste, in dettaglio secondo l'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, spicca quindi il Mar Rosso che, dopo un rallentamento dello scorso anno.

Localita' come Sharm el Sheikh e Marsa Alam tornano ad attrarre il pubblico italiano grazie alla vicinanza, al clima e al rapporto qualita'-prezzo. Buoni riscontri anche per Emirati Arabi, Oman e Marocco, mentre l'Uzbekistan si distingue per l'offerta culturale. In Europa si segnalano preferenze per Scandinavia e Islanda, affiancate da Portogallo e Canarie, scelte per la varieta' di esperienze e il clima gradevole. Sul lungo raggio si sceglie il Giappone, trainato dall'interesse per Expo 2025. Seguono, con ottimi risultati, Maldive, Kenya, Zanzibar, Indonesia, Thailandia, India, Cina, Stati Uniti, Messico e Repubblica Dominicana. La durata media delle vacanze di Pasqua e dei Ponti si attesta tra i 7 e i 10 giorni, con soggiorni di 6-7 giorni per Europa e medio raggio, e di 9-11 giorni per il lungo raggio. Anche la spesa media varia in base a destinazione e tipologia di prodotto: si parte da circa 1.500 euro per viaggi in Europa e medio raggio e per i pacchetti villaggio all inclusive, mentre si arriva a piu' di 3.000 euro per i viaggi su misura a lungo raggio, con punte di oltre 6.500 euro per le proposte di fascia alta. Infine, iniziano a delinearsi le prime indicazioni positive per l'estate 2025. Le prenotazioni gia' registrate dagli Associati Astoi crescono in media tra il 5% e il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, seppure a seconda dei mesi. Giugno piu' in ritardo, luglio e agosto in crescita sull'anno scorso. L'Italia continua a rappresentare una scelta importante per il turismo estivo, con Sicilia e Sardegna tra le mete piu' prenotate. Forte l'interesse anche per il Mediterraneo, con Grecia e Baleari in testa, e ancora il Mar Rosso, come anche il Giappone, affiancato da Kenya, Zanzibar e Usa. Commenta Pier Ezhaya, Presidente Astoi Confindustria Viaggi: 'Il desiderio di viaggiare resta forte nonostante le incertezze geopolitiche e il rallentamento economico. Conferma la fiducia nel Turismo Organizzato, apprezzato per l'affidabilita' e la possibilita' di prenotare con anticipo, per i vantaggi economici e organizzativi che questa modalita' permette'.

