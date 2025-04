Pasqua: Assoutenti, caro-trasporti per treni e pullman, aerei fino a+470%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 apr - Oltre 600 euro per volare da Milano a Brindisi sotto le feste, fino a 360 euro per un viaggio di sola andata in treno da Torino a Reggio Calabria. I prezzi dei voli hanno registrato aumenti fino a +470% rispetto a giorni non festivi, denuncia Assoutenti, che ha realizzato un report sui prezzi dei biglietti per chi si spostera' da nord a sud Italia per trascorrere le feste in famiglia. Torna puntuale come ogni anno - sottolinea l'associazione - il fenomeno del caro-trasporti, con le tariffe di aerei, ma anche dei treni e pullman che si impennano in occasione delle festivita' di Pasqua e dei maggiori spostamenti degli italiani. Cosi' il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso: "Per gli aerei, rispetto alle tariffe praticate in normali giorni non festivi, il rincaro dei prezzi per chi acquista oggi un biglietto e' del 240% sulla tratta Linate-Brindisi, +248% sulla Genova-Catania, +468% sulla Torino-Lamezia Terme, +327% sulla Pisa-Catania, solo per fare alcuni esempi. Non va meglio per i treni: durante le feste il biglietto del collegamento Torino-Reggio Calabria, se acquistato oggi, risulta piu' caro del 174% rispetto ad un giorno normale, +312% il costo della tratta Genova-Salerno. 'Il governo deve intervenire - conclude Melluso - per evitare il solito salasso sulle tasche degli italiani, calmierare le tariffe in vigore nei giorni di festa e imporre soprattutto alle societa' ferroviarie un aumento dei collegamenti quando si intensificano le partenze dei cittadini'.

