Pasqua: Assoutenti, caro-trasporti per treni e pullman, aerei fino a+470% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 apr - Le tariffe piu' elevate in particolare - secondo Assoutenti -sono quelle per chi parte in aereo dallo scalo milanese di Linate. Ad esempio Imbarcandosi venerdi' 18 aprile e tornando martedi' 22 aprile, un biglietto per Brindisi costa oggi un minimo di 619 euro, piu' di un volo di andata e ritorno per New York nelle stesse date (da 571 euro con uno scalo).

Servono almeno 518 euro per volare da Linate a Catania e ritorno, 499 euro per Palermo, 460 euro per Cagliari. Il volo di andata e ritorno da Genova a Catania, nelle stesse date, parte oggi da un minimo di 401 euro, e si spende piu' o meno lo stesso (398 euro) da Torino a Lamezia Terme. Senza contare ovviamente eventuali costi aggiuntivi. In questi giorni pochi i biglietti del treno disponibili per spostarsi durante i giorni di Pasqua - rileva Assoutenti - e rincarati: per andare in treno a Reggio Calabria partendo venerdi' 18 aprile da Torino (solo andata), si spende da un minimo di 195 euro, se si scelgono orari scomodi e soluzioni con lunghi tempi di percorrenza, a 360 euro per i collegamenti migliori. Per la tratta Milano-Reggio Calabria la spesa va da 104,4 euro (sempre scegliendo collegamenti lenti) a 345 euro per quelli piu' veloci. Si sfiorano 340 euro per andare da Genova a Lecce, 320 euro da Milano a Lecce, 311 euro da Torino a Lecce, 310 euro da Milano a Salerno. In aumento anche le tariffe dei pullman: partendo il 18 aprile la spesa supera i 120 euro per raggiungere Reggio Calabria partendo da Milano o da Torino. Oltre 100 euro il costo del biglietto per viaggiare dalle stesse citta' verso Lecce o Bari, 76 euro per la tratta Milano-Salerno. Piu' economico partire da Roma: 56 euro per raggiungere Reggio Calabria, 51 euro per andare a Lecce.

Ann

(RADIOCOR) 05-04-25 11:09:17 (0243) 5 NNNN