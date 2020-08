Parlamento Ue: tutto il potere al 'semestre europeo', purche' trasparente

Confronto e verifica uso risorse anticrisi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 21 ago - La 'governance' economica europea dovrebbe vivere prossimamente il suo momento migliore: il cosiddetto 'semestre europeo' con i piani nazionali di riforma e le scadenze di politica economica e di bilancio, le successive raccomandazioni-Paese della Commissione, saranno al centro del confronto politico, della valutazione e anche della supervisione delle scelte anticrisi nel quadro di Next Generation Eu, finanziato con la piu' grande emissione di obbligazioni comunitarie che sia mai stata effettuata in Europa (750 miliardi). E' il perno sul quale ruota l'azione europea per uscire dalla crisi provocata dal Covid-19. Prima della pandemia c'era stato un fiorire di analisi impietose sulla 'governance' economica e i governi, malgrado molte resistenze, avevano deciso di aprire il cantiere della riforma del patto di stabilita' (regole di bilancio) con opposti intenti: i rigoristi del Nord per stringerne le corde, il fronte del Sud per evitare che le corde attuali soffocassero le economie. Il Covid-19 ha imposto decisioni aborrite fino a qualche settimana prima (per esempio il congelamento del patto di stabilita') per permettere ai governi di far filare i deficit in una situazione di emergenza. La novita' politica e' che tutta l'azione anticrisi dovra' passare sotto il vaglio del 'semestre europeo' per essere certi che le risorse comuni siano spese in linea con le priorita' definite dalle raccomandazioni Ue. Con valutazioni ex ante e verifiche ex post. Niente Troike in vista, pur tuttavia una forma di controllo la cui intensita' dipendera' da due fattori: la trasparenza e l'aderenza delle scelte nazionali agli obiettivi di politica economica e strutturale concordati a livello Ue, i rapporti di forza politici tra gli Stati. Le une e gli altri soggetti a variabile fragilita'.

