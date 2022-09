Parlamento: 10 ottobre primo 'appello' per i 600 della nuova legislatura

Camera e Senato in Aula il 13 per eleggere i presidenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 set - Il Parlamento si appresta a ricevere da lunedi' 10 ottobre deputati e senatori eletti nella consultazione dello scorso 25 settembre. La coalizione di centrodestra (FdI, Lega, FI e Noi moderati) ha conquistato la maggioranza assoluta dei seggi sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Dai dati sostanzialmente definitivi in Italia (incluse Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige) e all'estero, per il centrodestra risultano eletti rispettivamente 237 su 400 deputati e 115 su 206 senatori (tenendo presenti i 6 senatori a vita). Al Pd e suoi alleati al voto vanno 84 seggi alla Camera e 44 al Senato, al M5S 52 alla Camera e 28 al Senato mentre Azione/Iv portera' nei Palazzi 21 deputati e 9 senatori. Un deputato e un senatore risultano eletti con 'Sud chiama Nord', un deputato con la Valle'e d'Aoste, 3 con la Svp (che conta anche due senatori) e uno con il Maie che ha eletto anche un senatore.

Giovedi' 13 ottobre sono previste le prime sedute delle Assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama con all'ordine del giorno l'elezione dei rispettivi presidenti. Per l'elezione del presidente della Camera e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti che, dopo l'eventuale terzo scrutinio, diventa la maggioranza assoluta dei voti. Per l'elezione del presidente del Senato e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti che diventa maggioranza assoluta dei voti nell'eventuale terzo scrutinio e, nel caso, non si raggiunga il quorum neanche in questo caso, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati piu' votati nel precedente scrutinio.

