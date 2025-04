Parco Nazionale Matese: Wwf, una buona notizia per la biodiversita' italiana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - La firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sotto il decreto che individua la perimetrazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Matese rappresenta una buona notizia per la biodiversita' italiana: nasce ufficialmente il 25esimo parco nazionale del nostro Paese e altri 87.897 ettari di territorio distribuiti tra Campania e Molise vengono protetti. Cosi' in una nota il Wwf che rileva come questo rappresenti un importante passo in avanti dell'Italia verso l'obiettivo di tutelare il 30% di territorio a terra e a mare entro il 2030, come previsto dalle strategie internazionali sulla biodiversita'.

