Parco Galileo: 3 nuovi soci, entrano fondo Obloo, Confartigianato e Ascom

Acquisto nuove quote anche da Confindustria Veneto Est e Cna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - La compagine sociale del Parco Scientifico Galileo si arricchisce di tre nuovi soci. Grazie a questi nuovi ingressi e al rafforzamento della presenza di altri due soci storici, il capitale sociale del Parco Galileo sale ad un valore di 937.465 euro contro gli 812.745 euro del dicembre 2023 con un incremento di oltre 120 mila euro. Ad entrare nel Galileo Visionary District sono: Ascom Padova che ha acquisito 9.618 nuove azioni per un valore nominale di 48.090 euro pari al 5,130% del capitale sociale, Confartigianato Veneto che diventa invece il titolare di 3.773 nuove azioni per un valore nominale di 18.865 euro pari al 2,012% del capitale sociale del Parco Galileo e il fondo Obloo Ventures che partecipa allo 0,533% del capitale. Contestualmente Confindustria Veneto Est, presente nel capitale del Parco Galileo gia' dall'inizio del 2019, accresce la sua quota di partecipazione attestandosi a 18.713 azioni (contro le 13.933 antecedenti all'aumento di capitale) per un valore di 93.565 euro (erano 69.665 euro) pari al 9,981% del capitale sociale del Parco. Anche Cna Padova, gia' socia dall'inizio del 2019, accresce la sua quota raggiungendo le 15.062 azioni (erano 9.289 prima dell'aumento), attestandosi cosi' all'8,033% del capitale del Parco Scientifico e tecnologico Galileo scpa (societa' consortile per azioni).

Si tratta di un risultato, spiega una nota, 'frutto di una crescita costante delle attivita' del Parco e delle sue Divisioni (Scuola Italiana Design, R&D, Matech, e Startcube) al servizio dello sviluppo e dell'innovazione del territorio'. A testimoniarlo i dati delle attivita' a mercato tra 2016 e 2022: 'Tra 2016 e 2022' spiega Emiliano Fabris direttore del Pst Galileo Visionary District 'il fatturato delle attivita' a mercato del Galileo Visionary Districit e delle sue 4 divisioni operative (Scuola Italiana Design, R&D, Matech e Start Cube) ha visto una progressione importante.

Siamo passati dagli 1,398 milioni di euro del 2016 ai 2,199 mln euro del 2022 nel contempo portando la societa' in utile per 8 esercizi consecutivi'.

