Parco Galileo: 3 nuovi soci, entrano fondo Obloo, Confartigianato e Ascom -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - In quest'ultimo anno, il Galileo ha messo a punto 'importanti progetti di sviluppo con i propri stakeholder, a partire proprio da Obloo Ventures, con il quale la societa' collabora gia' dal 2021. Sid (Scuola Italiana Design) e Obloo Ventures in questi 3 anni di collaborazione hanno accompagnato decine di gruppi di ricerca delle piu' prestigiose universita' italiane e straniere nella loro sfida al mercato, supportando le startup nello sviluppo dei loro modelli di business, dei prodotti e dei servizi di ciascuna'.

'Siamo orgogliosi dell'ingresso di Confartigianato Veneto, di Ascom Padova e di Obloo Ventures nella compagine sociale del Parco Galileo come pure della crescita della partecipazione degli industriali di Confindustria Veneto Est e degli artigiani di Cna Padova Rovigo' spiega il presidente del Pst galileo Visionary District Paolo Giopp. 'Incassiamo questa attestazione di fiducia come uno sprone a lavorare ancora piu' assiduamente al nostro obiettivo statutario, quello cioe' di accompagnare il sistema economico e produttivo di riferimento nella propria evoluzione innovativa, consapevoli della sfida che un territorio aperto alla competizione globale come quello del nordest affronta quotidianamente - e con successo - pure con tutte le complessita' che il quadro geopolitico attuale impone. Lo facciamo consapevoli dei risultati ottenuti in questi anni e con l'entusiasmo necessario per raggiungere nuovi e ancora piu' prestigiosi livelli di servizio al territorio e alle imprese'.

Confindustria Veneto Est ha partecipato 'con convinzione all'aumento di capitale del Parco Galileo, in alleanza con gli altri partner' aggiunge, tra gli altri, il presidente Leopoldo Destro: 'Rafforzare l'ecosistema dell'innovazione e' infatti la chiave per accelerare la transizione tecnologica e ambientale delle nostre imprese impegnate in uno sforzo straordinario, peraltro in un contesto turbolento, e per coinvolgere anche quelle PMI che ancora non hanno avviato processi di innovazione 5.0. In questo territorio la sinergia tra pubblico e privato genera un patrimonio inestimabile fatto di competenze, saperi, tecnologia e innovazioni di prodotto e il Parco Galileo e' un vettore privilegiato per diffonderli, alle imprese e al territorio, per forgiare giovani creativi e attrarre talenti'.

