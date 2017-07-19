Paramount: da Ue ok condizionato ad acquisizione di Warner Bros -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - Nel dettaglio secondo la Commissione europea, affidare a Uip la distribuzione dei film prodotti da Warner, oltre a quelli di Paramount e Universal, "avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni di distribuzione e noleggio per gli operatori cinematografici, a danno dei consumatori".

Tuttavia, il ritiro annunciato da Paramount dalla joint venture, accompagnato da altre concessioni - come l'impegno a non stipulare nuovi accordi con Universal per i prossimi dieci anni - ha consentito di dissipare le preoccupazioni dell'esecutivo europeo. "Questi impegni risolvono integralmente i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, garantendo che i film del gruppo risultante dalla fusione non saranno distribuiti congiuntamente a quelli di Universal o di Disney", sottolinea Bruxelles.

Questa autorizzazione rappresenta una tappa fondamentale per il completamento dell'operazione, destinata a dare vita a un nuovo colosso statunitense dei media.

L'operazione resta pero' subordinata anche all'approvazione del Regno Unito, che potrebbe rivelarsi piu' difficile da ottenere. Alla fine di giugno, il governo britannico allora guidato da Keir Starmer aveva infatti annunciato la possibilita' di avviare una procedura di autorizzazione piu' approfondita, per garantire il mantenimento del pluralismo dei media.

Lab-red.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-07-26 20:04:42 (0706)NEWS 5 NNNN