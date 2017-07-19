Paralimpiadi: Abodi, amarezza per assenza atleti ma sara' emozione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Verona, 06 mar - 'C'e' qualche amarezza per l'assenza degli atleti che pero' ci guarderanno dai luoghi dove sono gia' pronti per le gare di domani mattina'. Cosi' il ministro dello Sport, Andrea Abodi, al suo arrivo a Verona dove questa sera ci sara' l'inaugurazione dei giochi paralimpici Milano-Cortina 2026, in merito all'assenza degli atleti come portabandiere, compito che verro' affidato a un gruppo di volontari. La scelta ufficialmente e' stata fatta a causa delle lunghe distanze dai luoghi in cui si svolgeranno le gare ma sullo sfondo c'e' la decisione dell'Ipc (International Paralympic Committee) di riabilitare gli atleti russi e bielorussi. 'Organizzativamente e' un cosa comprensibile, pero' avvertiremo un po' la mancanza di quelli che sono i nostri principali riferimenti. Sara' uno spettacolo che l'Italia mandera' in giro per il mondo, quindi sono convinto che i contenuti saranno emozionali e richiameranno il meglio dello spirito di questi giorni", ha detto ancora il ministro. Proprio in merito alla riabilitazione della Russia e della Bielorussia che ha portato alcuni Paesi (tra cui l'Ucraina) di non partecipare alla cerimonia di questa sera, il ministro ha spiegato: 'si comprende la posizione. Da paese ospitante abbiamo espresso il nostro pensiero che e' in sintonia con quello dei paesi che non sono presenti in questa cerimonia e che saranno comunque presenti con gli atleti in tutte le gare'.

