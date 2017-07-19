Papa Leone: ricchezza nelle mani di pochi, sperequazione non e' inevitabile

Udienza a dipendenti Inps: 'avete ruolo sociale importante' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Citta' del Vaticano, 10 apr - Papa Leone XIV in un'udienza concessa ai dipendenti dell'Inps, guidati dal presidente Gabriele Fava, ha affermato che "nel mondo c'e' complessivamente molta ricchezza, tuttavia i poveri aumentano". Il Papa ha quindi sottolineato che ci sono "ricchezze sproporzionate che rimangono nelle mani di pochi. E' uno scenario ingiusto, di fronte al quale non possiamo non interrogarci e non impegnarci a cambiare le cose. Non esiste un determinismo che ci condanni alla sperequazione. Alla base delle disparita' non c'e' una mancanza di risorse, ma la necessita' di affrontare problemi risolvibili relativi a una loro piu' equa distribuzione, da realizzare con senso morale e onesta'". Ai dipendenti dell'Inps, circa 400, presenti in Vaticano oltre ai molti altri collegati dalle varie sedi dell'Istituto, il Papa ha ricordato: "il vostro e' un ruolo sociale e istituzionale importante, che vi chiama a farvi carico dei bisogni di molte persone fragili attraverso meccanismi di equa distribuzione della ricchezza, con un'attenzione particolare alle situazioni di criticita'. Cio' vi da' la possibilita' di agire in modo efficace nella promozione di una responsabilita' sociale che coniughi sviluppo economico e coesione comunitaria, orientando le scelte al bene comune".

Ggz

(RADIOCOR) 10-04-26 18:19:34 (0531) 5 NNNN