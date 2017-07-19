Papa Leone: 'incoraggio tutte le nazioni alla Tregua olimpica'

Lettera sul valore sport nel giorno inaugurazione Giochi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Citta' del Vaticano, 06 feb - Papa Leone XIV, in una lettera diffusa oggi sul valore dello sport, torna a chiedere una Tregua olimpica per i giochi invernali di Milano-Cortina nel giorno della loro inaugurazione. "L'istituzione della Tregua scaturisce dalla convinzione che la partecipazione a competizioni regolamentate (agones) costituisce un cammino individuale e collettivo verso la virtu' e l'eccellenza (aret). Quando lo sport e' praticato in questo spirito e con queste condizioni, esso promuove la maturazione della coesione comunitaria e del bene comune. La guerra, al contrario, nasce da una radicalizzazione del disaccordo e dal rifiuto di cooperare gli uni con gli altri". Papa Leone aggiunge: "Le tragiche evidenze di questa cultura di morte sono sotto i nostri occhi - vite spezzate, sogni infranti, traumi dei sopravvissuti, citta' distrutte - come se la convivenza umana fosse superficialmente ridotta allo scenario di un videogioco. Ma questo non deve mai far dimenticare che l'aggressivita', la violenza e la guerra sono 'sempre una sconfitta per l'umanita''". Papa Prevost ricorda quindi che la Tregua olimpica e' stata riproposta di recente dal Cio e dall'Onu.

"In un mondo assetato di pace, abbiamo bisogno di strumenti che pongano 'fine alla prevaricazione, all'esibizione della forza e all'indifferenza per il diritto'. Incoraggio vivamente tutte le Nazioni, in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, a riscoprire e a rispettare questo strumento di speranza che e' la Tregua olimpica, simbolo e profezia di un mondo riconciliato".

