Papa (Bper): guadagnamo tanto? abbiamo anche perso tantissimi soldi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 05 giu - "Abbiamo un governo che ci dice che guadagniamo tantissimi soldi, ma ne abbiamo anche persi tanti in passato". Cosi' Franco Papa, ad Bper al forum Food di Ambrosetti a Bormio. "Nel periodo 2008-2009 e 2014-2015 il sistema bancario italiano ha avuto un problema, abbiamo imparato la lezione", ha aggiunto a Radiocor, precisando: "Le banche si sono risolte da sole".

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(RADIOCOR) 05-06-26 18:56:00 (0580) 5 NNNN