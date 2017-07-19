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            Notizie Radiocor

            Papa (Bper): guadagnamo tanto? abbiamo anche perso tantissimi soldi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 05 giu - "Abbiamo un governo che ci dice che guadagniamo tantissimi soldi, ma ne abbiamo anche persi tanti in passato". Cosi' Franco Papa, ad Bper al forum Food di Ambrosetti a Bormio. "Nel periodo 2008-2009 e 2014-2015 il sistema bancario italiano ha avuto un problema, abbiamo imparato la lezione", ha aggiunto a Radiocor, precisando: "Le banche si sono risolte da sole".

            ami

            (RADIOCOR) 05-06-26 18:56:00 (0580) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Bper Banca 11,666 -0,05 17.37.39 11,622 11,752 11,70


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