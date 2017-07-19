Papa (Bper): guadagnamo tanto? abbiamo anche perso tantissimi soldi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 05 giu - Il tema era tornato al centro del dibattito dopo le parole questa mattina a Milano del vice premier Matteo Salvini, che aveva rilanciato: "Andate a vedere la trimestrale di Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le prime due banche italiane chiuderanno quest'anno di difficolta' per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese, con 20 miliardi di utile. La Lega chiedera' agli istituti bancari che stanno facendo guadagni e profitti senza precedenti un contributo alla crescita economica del Paese".

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(RADIOCOR) 05-06-26 18:56:25 (0581) 5 NNNN