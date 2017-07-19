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            Notizie Radiocor

            Papa (Bper): guadagnamo tanto? abbiamo anche perso tantissimi soldi -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 05 giu - Il tema era tornato al centro del dibattito dopo le parole questa mattina a Milano del vice premier Matteo Salvini, che aveva rilanciato: "Andate a vedere la trimestrale di Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le prime due banche italiane chiuderanno quest'anno di difficolta' per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese, con 20 miliardi di utile. La Lega chiedera' agli istituti bancari che stanno facendo guadagni e profitti senza precedenti un contributo alla crescita economica del Paese".

            ami

            (RADIOCOR) 05-06-26 18:56:25 (0581) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 73,15 -1,38 17.39.59 73,15 74,40 74,36
            Intesa Sanpaolo 5,673 -0,30 17.39.59 5,636 5,724 5,708
            Bper Banca 11,666 -0,05 17.37.39 11,622 11,752 11,70


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