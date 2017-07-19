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            Notizie Radiocor

            Papa (Bper): disposti ad assistere la crescita, se ci sono elementi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - "Noi siamo disposti a continuare ad assistere la crescita delle aziende, perche' e' il nostro lavoro, ma ci deve essere un merito creditizio. Non piu' crediti che vengono dati a piogge come si faceva in passato". Cosi' Franco Papa, ad Bper al forum Food di Ambrosetti a Bormio a Radiocor aggiungendo che se ci sono le condizioni, "noi siamo qui apposta per assistere a questa crescita". La capacita' di restituire credito non e' piu', pero', condizione unica, dice Papa: "Nel passato forse lo era, oggi resta perche' abbiamo una responsabilita' nel gestire il denaro dei nostri clienti, ma ci sono anche altri elementi", tra cui governance, trasparenza, un piano di successione, innovazione, resilienza. "Assistiamo la crescita di aziende che hanno una storia e dimostrano di avere un progetto - dice -. Fattori che vanno anche al di la' della parte esclusivamente finanziaria. Se ci sono questi ingredienti non abbiamo alcun problema a finanziare. Pero' ci devono essere questi elementi", conclude Papa.

            ami

            (RADIOCOR) 05-06-26 18:55:22 (0579) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Bper Banca 11,666 -0,05 17.37.39 11,622 11,752 11,70


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