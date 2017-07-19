Panetta: serve titolo sovrano Ue per mercato dei capitali integrato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 21 feb - Per realizzare un mercato dei capitali europeo pienamente integrato "un nodo centrale" resta il titolo pubblico comune.
Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, dal palco del congresso degli operatori finanziari, ribadisce che "un titolo sovrano europeo consentirebbe di finanziare su scala adeguata i beni pubblici europei e, al tempo stesso, offrirebbe agli investitori un'attivita' sicura e liquida di riferimento, rafforzando l'integrazione finanziaria dell'Unione".
Panetta sottolinea che "la creazione di un autentico mercato europeo dei capitali e' essenziale per valorizzare l'ingente risparmio disponibile - oggi in larga parte impiegato al di fuori dell'Unione - e per attrarre capitali internazionali da indirizzare verso gli investimenti strategici e il rafforzamento della competitivita' europea".
Il Governatore della Banca d'Italia osserva quindi che "i progressi compiuti di recente dalle istituzioni europee e dalle autorita' di vigilanza vanno nella giusta direzione, ma non sono sufficienti a realizzare un mercato dei capitali pienamente integrato". All'Europa quindi serve un 'safe asset' comune.
