Panetta: sempre attuale sprone Mundell del '69, 'e' ora che europei si sveglino' -2

'Unione monetaria fin da avvio parte progetto politico ampio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 giu - Panetta nel suo intervento sottolinea la visione lungimirante di Mundell, in particolare sulla costruzione dell'euro. In uno scritto del 1969, ricorda Panetta, l'economista premio Nobel affermava che 'la necessita' di una moneta europea deve essere sostenuta principalmente su basi politiche, semplicemente perche' la politica, nel senso piu' ampio del termine, deve prevalere sull'economia'.

L'affermazione, secondo il Governatore della Banca d'Italia, che fa capire come Mundell avesse colto un aspetto centrale che altri economisti non misero a fuoco: 'L'Unione monetaria europea non e' mai stata semplicemente un progetto economico.

Fin dall'inizio, e' stata parte di un progetto politico piu' ampio, nato dalle ceneri di due guerre mondiali'. Oggi e' il tempo di fare avanzare il progetto su tre fronti: il primo e' 'rilanciare la crescita economica attraverso riforme e investimenti comuni: l'Europa deve rafforzare l'innovazione, consolidare il mercato unico e raggiungere le dimensioni necessarie per competere nelle tecnologie avanzate'. Le riforme da sole non sono ovviamente sufficienti: 'Come aveva gia' osservato Mundell, l'integrazione e' necessaria per cogliere le ripercussioni positive in settori quali le comunicazioni, l'istruzione, la tecnologia e la difesa. Oggi, cio' richiede progetti congiunti in ricerca, energia, decarbonizzazione, infrastrutture digitali e intelligenza artificiale'.

Ggz

(RADIOCOR) 22-06-26 10:29:25 (0178) 5 NNNN