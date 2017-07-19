Panetta: possibile rialzo tassi per evitare spirale prezzi salari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - "Il rincaro delle materie prime si e' gia' riflesso sui carburanti e si sta trasmettendo alle tariffe energetiche", ha ripreso Panetta, mentre "gli effetti indiretti sui prezzi degli altri beni e servizi emergeranno gradualmente, con un'intensita' che dipendera' dai tempi di risoluzione della crisi".

Il governatore ha poi citato le proiezioni della Bce di marzo su crescita e inflazione: nello scenario di base in cui lo shock energetico verrebbe rapidamente riassorbito "la crescita dell'area scenderebbe allo 0,9% nel 2026, per poi risalire all'1,5% nel biennio seguente", mentre l'inflazione "aumenterebbe al 2,6% nel 2026 e tornerebbe successivamente all'obiettivo". Negli scenari piu' sfavorevoli, "un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente 1 punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-27": l'inflazione "potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo, via via che lo shock energetico si trasmette a un numero crescente di settori".

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(RADIOCOR) 29-05-26 11:18:22 (0278) 5 NNNN