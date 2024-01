Palazzo Reale: il 30 gennaio terzo incontro serale 'Goya. Amato mostro'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Martedi' 30 gennaio 2024 alle ore 17:00 nella Sala Conferenze di Palazzo Reale avra' luogo il terzo incontro della serie 'Goya. Amato mostro' dal titolo 'Tra paradiso e inferno: Goya il muralista'. In Goya il desiderio di rottura intrinsecamente associato al genio e' evidente nei disegni e nelle incisioni ma anche (seppure in modo diverso) nella pittura murale. L'incontro esplorera' questo territorio attraverso alcune opere in cui l'artista si muove tra il paradiso e l'inferno, anche se con una chiara deriva verso l'umano/terreno. Relatore dell'incontro e' Juan Carlos Lozano Lo'pez, professore di Storia dell'Arte e membro dell'Istituto Universitario di Ricerca sul Patrimonio e le Scienze Umane (IPH) dell'Universita' di Saragozza nonche' membro effettivo della Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza e membro del comitato scientifico della Fundacio'n Goya en Arago'n. La sua principale linea di studio e ricerca e' la pittura del XVII e XVIII secolo. La conferenza e' in spagnolo con traduzione in italiano. Prenotazione:.

