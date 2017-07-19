Palazzo Reale: al via 'Art from Inside, svela i segreti dell'arte tra scienza e bellezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - E' partita dal 9 ottobre al Palazzo Reale di Milano la mostra 'Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza', progetto culturale multidisciplinare ideato da Fondazione Bracco e presentato per la prima volta in un grande contesto espositivo. Visitabile gratuitamente fino al 6 gennaio 2026, propone una domanda solo apparentemente semplice, ma che apre a un intero universo: cosa si cela dietro - e dentro - un'opera d'arte? Un mondo di ricerca, restauro, tutela e valorizzazione, aspetti fondamentali e spesso invisibili, su cui raramente il pubblico e' invitato a riflettere. La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Fondazione Bracco, in collaborazione con 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, e' un progetto innovativo che coniuga arte, ricerca e alta divulgazione, e si avvale della consulenza scientifica del team coordinato da Isabella Castiglioni, Professoressa Ordinaria di Fisica Applicata presso l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Direttore scientifico Centro Diagnostico Italiano-CDI, e dello storico dell'arte Stefano Zuffi.

Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio affascinante nell'arte tra Quattrocento e Settecento, svelando - grazie ad analisi diagnostiche non invasive e a riproduzioni in scala 1:1 - gli strati nascosti di nove capolavori, attraverso un racconto immersivo e multimediale.

In questo dialogo tra arte e scienza, la tecnologia si fa strumento di lettura e meraviglia, permettendo di accedere a dimensioni normalmente non visibili. Da Beato Angelico a Piero della Francesca, da Piero del Pollaiolo al leonardesco Giovanni Antonio Boltraffio, fino a Caravaggio, Giovanna Garzoni - artista tra le maggiori del suo secolo - e a un prezioso violino settecentesco di Lorenzo Storioni, l'esposizione propone un pantheon di maestri che hanno segnato la storia dell'arte italiana, ora indagati da una prospettiva inedita.

