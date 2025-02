Pagamenti: Cribis, aziende puntuali sono 45,1% in Italia in IV trim 2024 -2

Ristorazione comparto in maggiore difficolta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - A pagare in ritardo oltre i 90 giorni dalla scadenza sono il 2,5% delle imprese nel Nord Est (il Trentino e' la regione piu' virtuosa con il 2,2%) e il 7,3% nell'area Sud e Isole (la Sicilia e' la regione meno virtuosa con il 9,2%). Anche a livello di province si evidenziano queste differenze: le piu' puntuali sono quelle della Lombardia, Veneto, Piemonte, ed Emilia-Romagna, mentre all'ultimo posto troviamo Calabria e Sicilia. A livello di settori merceologici, il comparto in maggiore difficolta' resta quello della ristorazione con il 7,7% delle imprese che paga oltre i 90 giorni. Seguono, entrambi in leggera ripresa rispetto al terzo semestre dello scorso anno, il settore delle Costruzioni (6%) e dell'industria alimentare (4,9%), le industrie chimiche (1,9%), industria della carta e affini (1,8%) e industrie della gomma (1,8). Da segnalare inoltre che, rispetto al quarto trimestre del 2023, si osserva una riduzione dei ritardi oltre i 90 giorni del 3,3% per le industrie della ceramica e del 3,1% per la Gd/do. Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende coinvolte nello studio, le microimprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una concentrazione del 46,3%, ma registrano anche il piu' alto livello di ritardi gravi (5%) rispetto alla media (4,4%). All'opposto, le medie aziende hanno meno ritardi oltre i 90 giorni (1,5%). Lo scenario delineato dallo studio evidenzia 'come le imprese stiano cercando di reagire a un contesto macroeconomico complesso, con i dati che mostrano una situazione stabile in progressivo miglioramento', ha commentato in una nota Marco Preti, amministratore delegato di Cribis, augurandosi che il trend 'possa proseguire anche nel 2025'.

