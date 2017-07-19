Pac: D'Eramo (Masaf), risultato premia il lavoro dell'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 gen - 'Ursula Von der Leyen riconosce nero su bianco che la Pac restera' il principale strumento delle politiche dell'Ue per garantire reddito equo agli agricoltori, la sicurezza alimentare europea e per migliorare l'attrattivita' e le condizioni di vita nelle aree rurali. Bene che si sia seguita la strada indicata dal Governo italiano. Anche a Bruxelles prevale il buonsenso'.

Cosi' in una nota il sottosegretario all'Agricoltura, Sovranita' alimentare e Foreste, Luigi D'Eramo. 'Un risultato frutto del lavoro portato avanti con grande determinazione dal nostro Paese - continua il sottosegretario -. Un cambio di passo che avevamo da subito chiesto con forza, contro la proposta di revisione della Politica agricola comune post 2027. Non solo oggi vengono cancellati i tagli ventilati nel periodo 2028-2034, ma vengono messe a disposizione risorse aggiuntive. Con un adeguato sostegno al reddito gli agricoltori possono continuare a essere custodi del territorio e primi garanti della sovranita' alimentare, e in condizione di affrontare le sfide globali'.

