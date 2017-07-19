Pac: Confagricoltura, Corte Conti Ue conferma nostri dubbi su ritardo pagamenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 feb - Il fatto che i governi possano decidere di destinare o meno, al di fuori della 'riserva agricola garantita' una consistente quota di risorse al settore primario o ad altri a'mbiti crea una conseguente potenziale disparita' nella capacita' competitiva delle imprese agricole nell'ambito stesso dell'Ue. E' invece indispensabile che si garantisca una politica agricola adeguata alle sfide a cui gli agricoltori sono chiamati. Non e' un caso - aggiunge Palazzo della Valle - che anche la Corte dei Conti abbia oggi evidenziato che la maggiore flessibilita' per i Paesi nella gestione delle risorse 'non dovrebbe compromettere gli obiettivi comuni della Pac, ad iniziare da un reddito equo per gli agricoltori, la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente'.

