Pac: Cia, Corte Conti Ue conferma che Fondo unico apre strada a disparita' tra Stati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 feb - 'La Commissione Ue sta imboccando una strada sbagliata e sempre piu' isolata', conclude il presidente di Cia. 'Contro questa visione miope continueremo a far sentire la nostra voce.

L'agricoltura non e' un capitolo di spesa da comprimere, ma una priorita' strategica da difendere: servono semplificazione, certezze giuridiche e risorse adeguate, non nuova burocrazia e scelte che penalizzano il settore. Con l'avvio dei negoziati e i tempi stretti per gli emendamenti entro maggio, nelle prossime settimane saremo in prima linea per spingere verso modifiche concrete. Senza una Pac forte e realmente comune, l'Europa perde uno dei suoi pilastri'.

com-sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 09-02-26 19:27:55 (0614)FOOD 5 NNNN