Pac 2000A Conad: Giovanni Mastrantoni nuovo presidente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - 'Dopo oltre 30 anni come Socio della Cooperativa e' per me un onore assumere la carica di Presidente. Ringrazio Claudio Alibrandi, mio predecessore, per lo straordinario lavoro portato avanti negli anni in cui ha guidato la Cooperativa e il Consiglio di Amministrazione per avermi accordato la sua fiducia' ha commentato il nuovo Presidente di PAC 2000A, Giovanni Mastrantoni.

PAC 2000A Conad e' la piu' grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realta' leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunita' in cui e' presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di 5,28 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,24% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.

