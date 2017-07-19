Pa: Zangrillo, unire competenze e capacita' necessarie per leggere la complessita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - 'La Pubblica amministrazione sta vivendo trasformazioni profonde che ci chiedono di unire alle competenze quelle capacita' necessarie per leggere la complessita'. E' questo il senso di 'Essere PA': formare persone che sappiano pensare criticamente, lavorare in squadra e governare il cambiamento'. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo oggi all'evento di Perugia 'Essere PA: La formazione che genera valore', dedicato al percorso di alta formazione promosso dal Dipartimento della funzione pubblica. Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato la necessita' di aggiungere al 'sapere' il 'saper fare' e 'il saper essere' per fare in modo che le persone siano capaci di interpretare il proprio ruolo nelle amministrazioni.

Zangrillo ha ricordato come la formazione sia diventata una leva strategica: 'Nel 2022 i dipendenti pubblici dedicavano in media appena 6 ore all'anno al rafforzamento delle competenze. Oggi siamo arrivati a piu' di 30 ore e vogliamo raggiungere almeno 40 ore, facendo della formazione un vero obiettivo di performance'.

