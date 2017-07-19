Pa: Zangrillo, una Pubblica amministrazione moderna per attrarre investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - 'Un Paese competitivo attrae capitali quando offre regole chiare e procedure semplici. E' cosi' che la Pubblica amministrazione diventa fattore abilitante delle scelte di investimento'. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a Trieste alla terza edizione di 'Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore', organizzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 'Le imprese crescono dove trovano una Pubblica amministrazione moderna, capace di accompagnare e non ostacolare lo sviluppo - ha aggiunto il ministro - Per essere davvero competitivi dobbiamo valorizzare coloro che fanno vivere le organizzazioni: le nostre persone. Dal punto di vista retributivo con la firma del contratto funzioni locali 2022/2024 prevediamo, per oltre 430mila dipendenti che lavorano negli enti locali, incrementi medi mensili pari a 142 euro e arretrati medi di circa 2.360 euro. A tutto questo si aggiungono le iniziative volte a garantire una formazione continua alle nostre persone, anche in materia di attrazione degli investimenti esteri, e a introdurre sistemi di carriera e di crescita basati sul merito', ha concluso il ministro.

