Pa: Zangrillo, riprende dalla Puglia lunedi' 'Facciamo semplice l'Italia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - Riprende dalla Puglia 'Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori', il percorso lungo tutto il Paese del ministro Paolo Zangrillo, con il Dipartimento della funzione pubblica, per condividere e realizzare insieme i tanti progetti che riguardano la Pubblica amministrazione. E' Brindisi, lunedi' 25 novembre 2024, ad ospitare questo nuovo incontro dell'iniziativa, organizzato in collaborazione con il Comune. L'appuntamento e' alle ore 14, per l'accoglienza dei partecipanti, nella Sala Gino Strada di Palazzo Granafei-Nervegna, al civico 20 di Via Duomo. Due i temi all'ordine del giorno: la semplificazione e la digitalizzazione per il sistema delle imprese e le nuove sfide per la Pa del reclutamento e dell'attrattivita', in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

