Pa: Zangrillo, riforma Farnesina cruciale per rafforzare ruolo Italia nel mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e' intervenuto a a Villa Madama per la presentazione della riforma del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 'Siamo di fronte a una riforma sistemica che, come Dipartimento della Funzione pubblica, abbiamo accompagnato in tutti i suoi snodi strategici e che si inserisce nel piu' ampio percorso di modernizzazione della spina dorsale del Paese - ha affermato il ministro - In un'epoca di cambiamenti cosi' profondi, tutte le organizzazioni pubbliche sono chiamate a ripensare le loro finalita' e, di conseguenza, i modelli di gestione del personale con uno sguardo rivolto soprattutto verso le nuove generazioni. Reclutamento, formazione e merito sono i tre asset strategici su cui stiamo puntando. Con il disegno di legge sul merito, ora all'esame del Parlamento, inneschiamo una vera e propria rivoluzione culturale che segna il passaggio da una gestione 'burocratica' a una per 'obiettivi', ha sottolineato Zangrillo.

