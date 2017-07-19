Pa: Zangrillo, Pubblica amministrazione al servizio delle Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - 'Le piccole e medie imprese rappresentano un patrimonio insostituibile del nostro Paese: sono il cuore pulsante dell'Italia, fatte di competenze, tradizioni, innovazione e responsabilita''. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo a Cagliari all'evento 'Il valore delle PMI. Testimonianze di coraggio, responsabilita' e impatto', promosso da Confapi Sardegna. Il ministro ha ricordato il ruolo della Pubblica amministrazione come fattore abilitante per la crescita del tessuto produttivo.

'Stiamo costruendo un ecosistema interoperabile, che consenta di superare la frammentazione di procedure e moduli. Agli avvisi, promossi dal Dipartimento della Funzione pubblica, per l'adeguamento delle piattaforme ha risposto il 99% dei Comuni e oltre la meta' ha gia' aggiornato i propri sistemi informativi'. Un passaggio specifico e' stato dedicato al capitale umano: 'Una Pa davvero al servizio delle imprese ha bisogno di persone competenti e motivate'. Zangrillo ha poi ricordato il disegno di legge sul merito, ora all'esame del Parlamento: 'Vogliamo passare da una logica meramente burocratica a una gestione per obiettivi, in cui contano i risultati raggiunti. Il merito non e' una parola astratta: significa valorizzare chi lavora bene, costruire percorsi di crescita e aprire l'accesso alla dirigenza anche sulla base della performance, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita''.

