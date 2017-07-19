Pa: Zangrillo, prossima settimana decreto per proroga progetto 1000 esperti

Obiettivo trovare risorse per il 2027 in legge di bilancio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - Un decreto che sara' pubblicato la prossima settimana estendera' il progetto 1000 esperti del Dipartimento della funzione pubblica fino al termine di quest'anno, con l'obiettivo di prevedere in legge di bilancio risorse per renderlo operativo anche nel 2027. Ad annunciarlo e' il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine dell'evento 'Una nuova Pubblica amministrazione che genera sviluppo e diviene volano dell'economia' al Palazzo Ducale di Genova.

'Con il progetto - ha spiegato - e' stato assegnato alle amministrazioni territoriali un pool di esperti per misurare i tempi delle procedure e mettere a punto soluzioni tecniche in grado di velocizzarle. I risultati parlano chiaro: l'arretrato si e' ridotto del 59% e addirittura nel Mezzogiorno arriviamo al 65 per cento'.

L'obiettivo della proroga 'e' trattenere il personale su cui abbiamo investito' perche' sarebbe 'un delitto perdere queste professionalita''.

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