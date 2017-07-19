Pa: Zangrillo, prossima settimana decreto per proroga progetto 1000 esperti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - L'intento e' anche 'passare da un'amministrazione che chiede al cittadino o all'impresa di adattarsi alla propria complessita' a un'amministrazione che si organizza intorno alle loro esigenze. Dopo anni di immobilismo abbiamo avviato un'opera di modernizzazione della Pa che coinvolge diversi ambiti, all'interno di un quadro di insieme in cui temi come la transizione digitale e la semplificazione amministrativa fanno parte di una stessa visione'.

Il ministro ha evidenziato anche alcuni dati riguardanti la Liguria: 'la piattaforma Syllabus, dedicata ai corsi di formazione per i dipendenti pubblici, ha rilasciato in questa Regione oltre 130mila certificati di partecipazione; inoltre, attraverso il portale inPA, l'unica porta di accesso alla Pubblica amministrazione, sono stati banditi dal 2023 ad oggi 1609 concorsi per quasi 6mila posizioni. Un segnale del fatto che la Pubblica amministrazione sta diventando sempre piu' attrattiva sul mercato del lavoro'.

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