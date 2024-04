Pa: Zangrillo, per attrattivita' si punti su formazione e semplificazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trieste, 09 apr - L'Italia ha registrato progressi in termini attrattivita', ma per eguagliare le cifre altri Paesi europei dobbiamo investire sulla formazione del personale della Pubblica amministrazione e presentarci come uno Stato capace di accogliere gli investimenti esteri con regole chiare. La semplificazione delle procedure amministrative e' per questo uno dei temi di azione del governo". Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in videocollegamento a 'Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore" a Trieste, il secondo appuntamento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. "Dobbiamo continuare a lavorare con la Scuola nazionale dell'amministrazione, perche' i nostri oltre 3 milioni di dipendenti possano usufruire di una formazione continua. Il corso in materia di investimenti esteri rappresenta un tassello fondamentale", ha concluso.

