Pa: Zangrillo, occorre rafforzare soft skill e superare schemi consolidati

Dirigenti Funzione pubblica a scuola di leadership (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - 'Le competenze tecniche sono importanti, ma per una Pa moderna e al passo coi tempi, in grado di soddisfare le richieste di cittadini e imprese, occorre rafforzare anche le cosiddette soft skill, come la capacita' di superare gli schemi consolidati e di 'far accadere le cose', la tempestivita', la piena assunzione delle proprie responsabilita', la costruzione di team ad alte performance'. Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, presentando il corso dedicato ai dirigenti del Dipartimento della Funzione pubblica che andranno 'a scuola di leadership e di competenze manageriali'. Il corso sara' erogato in via sperimentale da Formez Pa che per due mesi, a partire dal 10 settembre, ed e' articolato in nove moduli formativi con interventi di esperti, attivita' laboratoriali e di team building. 'Ecco perche' lo sviluppo delle competenze manageriali e di leadership dei dirigenti del Dipartimento ha un valore simbolico e pratico. Simbolico perche' non possiamo pensare che i colleghi delle altre amministrazioni attuino le nostre indicazioni e seguano le nostre iniziative se non siamo noi i primi a puntare allo sviluppo delle competenze. Pratico perche' consente di testare contenuti e metodologie che verranno messe a disposizione di tutti gli altri dirigenti', ha aggiunto il ministro.

