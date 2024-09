Pa: Zangrillo, lavoriamo a processo di semplificazione normativa con imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 08 set - 'Siamo al lavoro ad un processo di semplificazione normativa. Stiamo cercando di liberarci da un approccio autoreferenziale.

Questo processo di semplificazione lo stiamo facendo insieme alle imprese'. Cosi' Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Non e' vero il racconto che nella Pa siamo troppi ma dobbiamo essere attrattivi per nuove generazioni', ha detto ancora. 'Per quanto riguarda il personale gia' assunto, particolare attenzione e' stata dedicata alla formazione, non un semplice momento ma una attivita' continua e strutturata.

Siamo partiti da meno di un giorno di formazione per dipendente e in soli otto mesi siamo arrivati a due giorni in media per dipendente, volendo traguardare i tre giorni entro la fine dell'anno. Stiamo lavorando con intensita' per fare in modo che la Pa possa finalmente dotarsi di un sistema gestionale capace di creare valore pubblico', ha concluso.

