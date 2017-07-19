Pa: Zangrillo, in concorsi di gennaio 700mila candidati per 10mila posti -2

Oltre 90% di adesione a bando 'Risorse in comune' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Zangrillo ha citato l'avviso pubblico 'Risorse in comune', 'che ha visto la partecipazione di piu' del 90% degli enti locali interessati per innovare gli spazi di lavoro'. Nel suo intervento il ministro ha ricordato anche la norma prevista nel decreto-legge Pnrr che sterilizza il costo dei Segretari comunali per gli enti fino a 3mila abitanti.

