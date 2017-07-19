Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Pa: Zangrillo, in concorsi di gennaio 700mila candidati per 10mila posti -2-

            Oltre 90% di adesione a bando 'Risorse in comune' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Zangrillo ha citato l'avviso pubblico 'Risorse in comune', 'che ha visto la partecipazione di piu' del 90% degli enti locali interessati per innovare gli spazi di lavoro'. Nel suo intervento il ministro ha ricordato anche la norma prevista nel decreto-legge Pnrr che sterilizza il costo dei Segretari comunali per gli enti fino a 3mila abitanti.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 31-01-26 13:20:40 (0282)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.