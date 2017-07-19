Pa: Zangrillo, formazione continua delle nostre persone e' leva strategica

Inaugurati corsi polo Sna Abruzzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - 'L'avvio delle attivita' formative presso il Polo territoriale dell'Abruzzo rappresenta un risultato importante nel percorso di valorizzazione del capitale umano della Pubblica amministrazione. La formazione continua delle nostre persone e' una leva strategica per costruire istituzioni sempre piu' moderne, efficienti e vicine ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Il nostro obiettivo e' di continuare a offrire opportunita' concrete di aggiornamento e crescita professionale, favorendo l'innovazione e la diffusione di competenze fondamentali per affrontare le prossime sfide. Con la sinergia di tutti gli attori coinvolti, il Polo dell'Abruzzo ci permette di rafforzare il rapporto con le amministrazioni locali, sostenendo percorsi di sviluppo coerenti con le esigenze del territorio'. Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in occasione dell'inaugurazione dei corsi di formazione del polo Sna dell'Abruzzo.

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