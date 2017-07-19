Pa: Zangrillo, entro fine legislatura ddl su merito in valutazione personale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - "Ho presentato un ddl sul merito che introduce novita' assolute. E' una rivoluzione perche' introduce un percorso di valutazione delle performance serio, individua un tetto alle eccellenze che e' il 30% dei valutati e introduce un meccanismo di crescita delle persone. E' una novita' e sono certo che entro al fine della legislatura diventera' operativo". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso ottava edizione de La Piazza organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica. "Oggi - ha aggiunto Zangrillo - nella PA per fare carriera bisogna studiare e partecipare a un concorso con il risultato che chi non ha la possibilita' di studiare non puo' crescere e si privano i dirigenti di una responsabilita' fondamentale: far crescere il proprio capitale umano. E' il capo che deve valutare i propri collaboratori, scegliere i migliori e proporli per la crescita. Il ddl attribuisce al dirigente questa possibilita' in un percorso che garantisce trasparenza", ha concluso Zangrillo.

