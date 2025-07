Pa: Zangrillo, continuiamo a lavorare per una burocrazia alleata delle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - 'Liberare le imprese dalle complicazioni burocratiche significa recuperare risorse da destinare agli investimenti e sostenere la crescita del Paese'. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo all'Assemblea di Confartigianato imprese Piemonte che si e' svolta oggi a Torino al Museo Nazionale dell'Automobile. 'Si tratta di una sfida che non e' soltanto italiana, ma anche europea, e che richiede un confronto costante con i territori, le amministrazioni, le imprese e le associazioni di categoria - ha aggiunto il ministro - Con questo metodo del lavoro di squadra abbiamo reingegnerizzato 261 procedure ponendoci in linea con gli obiettivi PNRR e a brevissimo portero' in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure'. 'Le misure che abbiamo messo a terra hanno il principale scopo di rimettere al centro la liberta' di fare impresa e di rinsaldare il rapporto di fiducia con gli utenti. Un traguardo che stiamo raggiungendo con una attenzione alle procedure e allo stesso tempo anche attraverso la valorizzazione del capitale umano con percorsi di carriera e di crescita che sappiano davvero premiare il merito. E' solo attraverso ambienti lavorativi piu' dinamici e stimolanti che le nostre persone possono esprimere al massimo il loro potenziale contribuendo in modo significativo a offrire servizi sempre piu' efficienti a cittadini e imprese', conclude il ministro.

