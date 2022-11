Pa: Zangrillo, con Francia sfide comuni da affrontare insieme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - 'Anche in materia di riforma della pubblica amministrazione, Italia e Francia hanno davanti sfide comuni. Dobbiamo dimostrare ogni giorno la volonta' di affrontarle insieme'. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, incontrando a Lussemburgo il ministro della Funzione pubblica francese, Stanislas Guerini, a margine della ministeriale del Comitato Public Governance dell'Ocse. 'Dobbiamo dare continuita' alla Dichiarazione d'Intenti adottata dai nostri predecessori lo scorso marzo, nel solco del Trattato del Quirinale', ha aggiunto Zangrillo, che ha invitato il ministro Guerini a Roma per presentargli di persona le iniziative in cantiere in materia di formazione, valutazione della performance individuale e organizzativa, competenze.

