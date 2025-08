Pa: Zangrillo, avanti su semplificazione, gia' intervenuti su 260 procedure

Obiettivo Pnrr e' 600 entro 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - "Dobbiamo spezzare le catene della burocrazia. Il Pnrr ci affida un obiettivo chiaro: semplificare 600 procedure entro il 2026.

Abbiamo gia' superato quota 260 e presto presenteremo nuove misure per fare in modo che la Pubblica amministrazione sia sempre piu' in linea con i bisogni di utenti, cittadini e imprese'. Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, nel suo intervento agli Stati Generali del Sud di Forza Italia in corso a Reggio Calabria. Tra i risultati raggiunti durante il suo ministero, Zangrillo ha citato il rinnovo di contratti pubblici con lo stanziamento di 20 miliardi di euro che ha rappresentato "un segnale forte che dimostra quanto questo Governo creda nel valore del lavoro" e ha poi sottolineato l'impegno per il rinnovamento del personale nella Pa: 'Le persone sono il cuore di ogni organizzazione. Per questo, abbiamo avviato un grande processo di innovazione che riguarda reclutamento, formazione e merito. Un progetto di lungo periodo, che guarda lontano, con fiducia e determinazione'.

